Федеральный судья: в США процесс над Тимошенко был бы невозможен

Федеральный судья США Богдан ФУТЕЙ заявляет, что судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО свидетельствует о том, что верховенство права в Украине «в большой опасности».

Об этом Б.ФУТЕЙ заявил журналистам возле Печерского райсуда Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«То, что я видел, и, анализируя то, что происходит, я думаю, что верховенство права в Украине в большой опасности. Суд должен быть состязательным, а здесь этого нет», - заявил он.

По словам Федерального судьи, ни в США, ни в большинстве стран Европы, где он в свое время был участником судебных процессов, подобный процесс является невозможным.

Б.ФУТЕЙ отметил, что в США судебные правила обязательны для всех, и, «к сожалению, в украинском судопроизводстве, в частности в Печерском суде, такие правила отсутствуют».

По мнению Б.ФУТЕЯ, основная проблема - в невыполнении Конституции. Например, по его словам, Конституция Украины гарантирует суд присяжных: соответствующие законы приняты, а суда присяжных нет.

Кроме того, по словам Федерального судьи, Конституция Украины гарантирует, что каждый гражданин имеет право на сохранение своего здоровья, однако это право Ю.ТИМОШЕНКО игнорируется судом.

По его мнению, судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО грозит утратой доверия общественности к судьям и к судебной независимости, без чего невозможно верховенство права.

«Краеугольным камнем демократии является верховенство права, а одна из составляющих частей - это независимый суд», - сказала Б.ФУТЕЙ.