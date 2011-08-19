Могилев запрещает своим подчиненным являться в суд к Луценко?

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ утверждает, что министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ запрещает своим подчиненным являться в суд по делу экс-главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

«Так, по достоверной информации, сотрудники Департамента внутренней безопасности «посетили» трех работников МВД, которые признаны потерпевшими по так называемому квартирному делу ЛУЦЕНКО, чтобы те не явились на судебное заседание 18 августа», - сообщил Г.МОСКАЛЬ.

Он уточнил, что работники ДВБ заставили этих людей написать заявления на имя судьи Сергея ВОВКА об их «уважительных» причинах отсутствия на судебном заседании.

«Суть заявлений сводится к тому, что потерпевшие под разными поводами не могут явиться на судебные заседания, поэтому просят, чтобы их показания, данные на предварительном досудебном следствии, зачитали без их присутствия», - отметил Г.МОСКАЛЬ.

Он рассказал, что после этого потерпевших срочно отправили в командировку, отпуск или на больничный.

«Объяснение таким “маневрам” простое – потерпевшие до сих пор не получили от МВД обещанного жилья, поэтому А.МОГИЛЁВ боится, что они расскажут на суде совсем не то, что их заставили говорить на предварительном следствии», - считает Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО, среди прочего, обвиняют и по эпизоду относительно неправомерности выделения жилья водителю экс-главы МВД.

18 августа бывший водитель автобазы Центрального аппарата МВД Украины Николай СИДОРЕНКО сказал во время заседания Печерского суда, что не считает Ю.ЛУЦЕНКО виновным, и заявил, что МВД ему до сих пор не дало квартиру. «Недавно к 25-летию Чернобыля снова давали квартиры, и мне опять не дали, хотя, как они говорили, я первый в очереди...», - сообщил он.

«Я потерпел от МВД, а не от ЛУЦЕНКО», - сказал Н.СИДОРЕНКО.