Еще один олигарх присоединяется к Партии регионов

Глава фракции «Сильная Украина» в Киевсовете Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ поддерживает инициативу лидера «Сильной Украины» Сергея ТИГИПКО об объединении этой партии с Партией регионов.

Как сообщает пресс-служба «Сильной Украины», об этом Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ заявил журналистам в Киеве.

Депутат отметил, что считает мудрым решение С.ТИГИПКО и после уточнения всех процедурных моментов готов войти в состав фракции ПР в горсовете столицы.

«Если говорить об окончательном решении, то его, безусловно, будет принимать общенациональный съезд нашей партии. Но те аргументы, которые Сергей ТИГИПКО привел, – я их поддерживаю. Стране нужны реформы, и их надо проводить общими усилиями», - сказал Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Как сообщал УНИАН, 16 августа лидеры «Сильной Украины» С.ТИГИПКО и Партии регионов Николай АЗАРОВ заявили о намерении объединить эти политические силы. По словам С.ТИГИПКО, в его партии началась дискуссия по этому вопросу, которая будет длиться около двух месяцев.

Справка УНИАН. О создании новой фракции «Сильная Украина» в Киевсовете было объявлено 25 мая с.г. В ее состав вошли двое депутатов – Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ и Андрей МИРГОРОДСКИЙ. 2 декабря на заседании Киевсовета было обнародовано заявления этих депутатов об остановке членства во фракции Блока Кличко.