Адвокат Тимошенко жалуется, что Киреев не дал ему попросить о двух вещах

Адвокат экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявляет, что суд ограничивает его в праве заявлять ходатайства стороны защиты.

"Суд ограничил меня в возможности заявлять ходатайства, я сегодня в суде об этом говорил, что суд лишил меня возможности делать ходатайства и заявления, которые определены Уголовно-процессуальным кодексом. Суд сам определяет – то он ссылался на то, что свидетели есть, и лишал права заявлять ходатайство, то на другое", - сказал Ю.СУХОВ журналистам после судебного заседания, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Адвокат, в частности, отметил, что сегодня суд ограничил его в праве заявить два ключевых ходатайства.

"Я хотел сегодня заявить ходатайство о возобновлении трансляции, но я не смог даже заявить ходатайства об изменении меры пресечения, потому что суд таким образом построил процесс, он сам определил, какие ходатайства должны рассматриваться. Я не знаю, почему и по какой методике ходатайства должны рассматриваться. И я не смог заявить ни ходатайства о возобновлении трансляции, ни ходатайства об отмене меры пресечения», - сказал Ю.СУХОВ.