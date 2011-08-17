Попов признался, что Черновецкого не видит - только слышит

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заявляет, что общается с Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ только по телефону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«У нас есть контакты, которые в телефонном разговоре происходят, которые касаются тех или других решений Киевского городского совета. Такой диалог есть. Во всем остальном исполнительная власть выполняет задачи, которые ей поставлены правительством и приняты на сессии Киевского городского совета», - сказал А.ПОПОВ.

При этом он отметил, что не входит в близкое окружение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, и потому общается с ним только по телефону.