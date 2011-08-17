SZ: Янукович объявил войну собственному народу

Арестами оппозиционеров Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ скомпрометировал себя перед Западом.

Об этом пишет в своей статье для немецкого издания Süddeutsche Zeitung обозреватель Томас УРБАН. Перевод статьи опубликован на сайте ИноПресса.

"Теперь против содержания под стражей лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО выступают не только правительства Вашингтона, Брюсселя и Берлина - реакцию Москвы тоже нельзя назвать удовлетворенной. Представители Украинской православной церкви (Киевского Патриархата) требуют немедленного освобождения ТИМОШЕНКО, к ним присоединились известные писатели и самые популярные спортсмены страны - братья-боксеры Виталий и Владимир КЛИЧКО", - пишет Süddeutsche Zeitung.

По мнению Т.УРБАНА, арест Ю.ТИМОШЕНКО является "беспрецедентным ударом по имиджу Президента ЯНУКОВИЧА, который еще совсем недавно всеми силами стремился поправить свою подорванную репутацию после "оранжевой революции" 2004 года", - отмечает автор статьи.

По мнению Т.УРБАНА, после прихода В.ЯНУКОВИЧА к власти у него был шанс сплотить разобщенное общество Украины, сделав несколько примирительных шагов навстречу своим противникам. «Однако В.ЯНУКОВИЧ, похоже, даже не думал о том, чтобы переманить на свою сторону ту половину населения страны, которая голосовала против него. И даже наоборот: люди В.ЯНУКОВИЧА начали тщательно подготовленную атаку на все государственные структуры - от администрации и аппарата юстиции до секретных служб и госконцернов, где был заменен руководящий персонал», - отмечается в статье.

При этом он предложил на пост "министра образования историка Дмитрия ТАБАЧНИКА, известного своими предвзятыми взглядами на западную часть Украины и ее исторический и культурный менталитет. Похоже, что ЯНУКОВИЧ объявил половине своего народа войну", - отмечает обозреватель.

«Не удивительно в этой связи, что ЯНУКОВИЧ выступает против оппозиции, задействовав подконтрольную государству прокуратуру. Так, бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО с декабря находится в заключении. Ему предъявлено столь же очевидно сфабрикованное обвинение, как и ТИМОШЕНКО. С самого начала эта ситуация выглядела гротескной: неужели суд действительно вызовет для дачи показаний премьер-министра Владимира ПУТИНА, тогдашнего партнера Украины по переговорам, и попросит признаться в том, что он тогда обвел вокруг пальца ТИМОШЕНКО?», - говорится в статье.

По мнению Т.УРБАНА, в Москве с удовлетворением приняли к сведению тот факт, что «В.ЯНУКОВИЧ скомпрометировал себя перед Западом и тем самым подорвал собственную политику, которая разрывается между Востоком и Западом».

«Вскоре ПУТИН покажет ЯНУКОВИЧУ, что только он и может избавить его от изоляции», - пишет обозреватель Süddeutsche Zeitung.