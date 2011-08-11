В Британии участников беспорядков судят круглосуточно

В Лондоне и других городах Великобритании идут суды над задержанными участниками массовых беспорядков последних дней, сопровождавшихся поджогами и мародерством.

Как сообщает ТСН, первые приговоры вынесены в Манчестере, где двое участников беспорядков были приговорены к 10 и 16 неделям тюремного заключения.

Некоторые магистратские суды перешли на круглосуточный режим работы: слушания шли непрерывно друг за другом всю ночь на среду и четверг, сообщает ВВС.

В четверг вопрос беспорядков будет обсуждаться на чрезвычайной сессии британского парламента. Ожидается, что премьер-министр Дэвид Кэмерон откроет дебаты докладом о мерах, принятых правительством и полицией, чтобы положить конец насилию и мародерству.

Обвинения, предъявленные большинству подсудимых, связанные с кражами из магазинов - зачастую это незаконное проникновение в помещение или кража со взломом. Однако некоторые задержанные обвиняются в подстрекательстве к грабежам и другим незаконным действиям с помощью социальных сетей.

Доказательствами против некоторых подсудимых есть их фотографии с награбленными товарами, которые они сами выложили на Facebook или Twitter.

Перед правосудием предстают люди разного возраста, некоторым обвиняемым едва исполнилось 11 лет. При этом подавляющее большинство подсудимых признаются виновными.

Некоторые дела передаются в суды высшей инстанции, имеющие право применять более серьезные наказания.

Всего в связи с массовыми беспорядками только в столице арестованы 820 человек, сообщает лондонская полиция. 279 из них предъявлены обвинения.

Напомним, 6 августа в Лондоне произошли массовые беспорядки, после того, как полицейский убил таксиста на одной из улиц района Тоттенхэм. Беспорядки продолжались трое суток и распространились на другие города Британии.