«Юлия Владимировна, я ежедневно за Вас молюсь» - сторонники пишут письма

В Киеве на Крещатике возле здания Печерского районного суда сторонники бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО пишут ей письма в СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, на тротуаре стоит стол с ящиком, где предлагают всем небезразличным людям написать любое письмо экс-премьеру.

В частности, письма пишут преимущественно женщины 45-60 лет. Одна из них в письме к Ю.ТИМОШЕНКО написала: «Юлия Владимировна, я ежедневно за Вас молюсь.»

Кроме того, сторонники собирают подписи под обращением к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с требованием отпустить Ю.ТИМОШЕНКО на свободу.

Как отметил журналистам народный депутат от фракции БЮТ- Батькивщина Владимир БОНДАРЕНКО, все письма будут переданы Ю.ТИМОШЕНКО при первой же возможности ее адвоката встретиться с ней.