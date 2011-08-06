Политолог: Ющенко мечтал увидеть Тимошенко в клетке

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может из свидетеля по "газовому делу" экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО стать обвиняемым.

Об этом он заявил интернет-изданию «Політична думка».

По мнению политолога, арест Ю.ТИМОШЕНКО связан с двумя вещами.

Первое: «власть пытается увести из поля внимания суда, общественности роль ФИРТАША, ПУТИНА, "РосУкрЭнерго", ЮЩЕНКО в газовых контрактах, поэтому усиливает давление на ТИМОШЕНКО.

С другой стороны, изменение статуса ТИМОШЕНКО может быть связано с главным свидетелем - ЮЩЕНКО, для которого очень важно давать показания в условиях, когда ТИМОШЕНКО будет сидеть в клетке, охраняемой милицией. Только в таких условиях он, вероятно, и согласился давать показания», - отметил эксперт.

«ЮЩЕНКО мечтал 5 лет получить преимущество над ТИМОШЕНКО. Она будет сидеть в тюрьме, а он на свободе. То, что ему, вероятно, пообещали во время передачи власти во время президентской кампании, сейчас выполнили.

Но дело в том, что цель Партии регионов - пересадить все помаранчевое руководство. Не исключено, что завтра будут раскрыты, кроме "РосУкрЭнерго", другие проекты, где ЮЩЕНКО может из свидетеля так же превратиться в обвиняемого. Поэтому он зря согласился на эту грязную игру и так активно старается и помогает власти уничтожить своего бывшего соратника и партнера, благодаря которому он и стал президентом», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.