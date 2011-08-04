Судья отказался привлекать Бойко как свидетеля

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал в удовлетворении ходатайства государственного обвинения о привлечении к судебному процессу над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в качестве свидетеля министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО.

Как передает УНИАН, Р.КИРЕЕВ отказал в удовлетворении этого ходатайства в связи с преждевременным его представлением.

Как только представитель государственного обвинения огласил это ходатайство, Ю.ТИМОШЕНКО категорически отвергла возможность привлечения Ю.БОЙКО в качестве свидетеля.

«Этот человек должен быть здесь, вместо меня, и отвечать, а сейчас Генеральная прокуратура вызывает свидетеля, который имеет отношение к коррупции», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер отметила, что Ю.БОЙКО является одним из учредителей компании «РосУкрЭнерго», при посредничестве которой в Украину поставлялся газ из России до 2009 года.