Судья отказался привлекать Бойко как свидетеля
Говорит: пока рано
Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал в удовлетворении ходатайства государственного обвинения о привлечении к судебному процессу над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в качестве свидетеля министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО.
Как передает УНИАН, Р.КИРЕЕВ отказал в удовлетворении этого ходатайства в связи с преждевременным его представлением.
Как только представитель государственного обвинения огласил это ходатайство, Ю.ТИМОШЕНКО категорически отвергла возможность привлечения Ю.БОЙКО в качестве свидетеля.
«Этот человек должен быть здесь, вместо меня, и отвечать, а сейчас Генеральная прокуратура вызывает свидетеля, который имеет отношение к коррупции», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Экс-премьер отметила, что Ю.БОЙКО является одним из учредителей компании «РосУкрЭнерго», при посредничестве которой в Украину поставлялся газ из России до 2009 года.