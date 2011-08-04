Янукович сказал свое слово про Бандеру и Шухевича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что оценку событиям, которые имели место в украинской истории, должны давать историки. Об этом глава государства заявил в интервью журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«Я неоднократно говорил, что очень важно, чтобы в истории оценку давали люди, которые в ней жили, и историки», – сказал он.

Отвечая на вопрос о постановлении Высшего административного суда о незаконности присвоения Роману Шухевичу и Степану Бандере звания Героя Украины, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что он «никогда не ставил под сомнение решения любых судов». «Порядок в государстве будет тогда, когда так к этому будет относиться все общество», – сказал Президент Украины. Необратимость наказания и презумпция невиновности, отметил В.ЯНУКОВИЧ, это два столба, на которых стоит верховенство права.

«Героев никто не дает, героями становятся. Но если посмотреть в прошлое нашей истории и строить наше будущее на прошлой истории, в которой было очень много противоречий, мы будем обворовывать свое будущее. И это будет неправильно», – подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года о незаконности Указа Президента Украины "О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины" (от 12 октября 2007 года №965/2007).

Также ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года и постановление Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины".