Губернатор Чмырь тоже решил покрасоваться на ралли

Председатель Сумской областной государственной администрации Юрий ЧМЫРЬ возглавит «Команду сумчан» на этапе Кубка Украины по ралли-рейду «Баха 1000».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сообщил журналистам, представляя в центре Сум автомобиль, на котором в качестве штурмана лично проедет весь 1000-киллометровый путь сложной трассы.

По словам Ю.ЧМЫРЯ, он инициировал создание «Команды сумчан» для участия в соревнованиях по ралли-рейду «Баха 1000», поскольку уверен, что область должна быть представлена на этих престижных гонках.

«Сумская область - регион автомобилистов, где уважают спорт и скорость. Она должна быть представлена на этих престижных гонках. Мы постараемся отстоять честь спортивной области. Я тоже буду выступать в одном из экипажей в качестве второго пилота. Форму пошили. Будем выступать с Владимиром ПИЛИПЕЙКО на автомобиле «Фуджи», а всего Сумы представят 5 экипажей. Все сказали, чтобы капитаном был губернатор. Я поддержал эту идею», - подчеркнул Ю.ЧМЫРЬ, демонстрируя новенькую желто-черную форму и шлем автогонщика с переговорным устройством.

Губернатор отметил, что на официальном уровне участвовать в подобных соревнованиях будет впервые, хотя спорт является для него одним из хобби.

«Я готов сегодня поддерживать не только футбол, но и технические виды спорта. Поэтому и участвую в ралли-рейде. Открытие соревнований состоится 5 августа в 18.00 на центральной площади Середино-Буды. Старт - в субботу в 6 часов утра», - рассказал губернатор.

По его словам, свое участие в ралли подтвердили титулованные и именитые спортсмены - лидер команды SIXT Ukraine Вадим НЕСТЕРЧУК, пилот французской команды Dessoude Фредерик ШАВИНЬИ, многократный обладатель Кубков Украины по ралли-рейдам Богдан НОВИЦКИЙ и другие. А всего в ралли-рейде «Баха 1000» примут участие около 70 экипажей из Украины, Франции, Германии, Беларуси, Польши и Российской Федерации, в том числе два экипажа, которые участвовали в ралли «Париж-Даккар». Кроме автомобилей, на старт выйдут квадроциклы и мотоциклы.

Губернатор также сообщил, что на ралли ожидается приезд VIP-гостей: Виктора ЯНУКОВИЧА-младшего, Равиля САФФИУЛИНА, Евгения ЧЕРВОНЕНКО и других.

Маршрут гонки будет пролегать по территории Середино-Будского, Шосткинского и Ямпольского районов Сумской области, а также Новгород-Северского района Черниговской области. В целом экипажи преодолеют 1000 километров по песчаным дорогам и бродам, скоростным отрезкам равнины и узким лесным участкам.