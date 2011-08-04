К делу Тимошенко подшили проговор российскому генералу

Печерский районный суд Киева приобщил к материалам уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО приговор суда Российской Федерации, вынесенный генералу российской армии Григорию ОЛЕЙНИКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение суд принял, рассмотрев соответствующее ходатайство стороны государственного обвинения.

В судебном решении отмечается, что генерал российской армии Г.ОЛЕЙНИК был осужден за превышение служебных полномочий при реализации контракта между Минобороны РФ и корпорацией «Единые энергетические системы Украины», которую в девяностых годах прошлого века возглавляла Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя ходатайство прокуроров, подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО также настаивала на том, чтобы это судебное решение было приобщено к материалам ее уголовного дела. Она отметила, что в приговоре Г.ОЛЕЙНИКУ четко указано, что он осужден за превышение служебных полномочий.

«Ни единого слова о взяточничестве или о незаконных действиях корпорации ЕЭСУ не сказано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она добавила, что превышение служебных полномочий генералом армии РФ является внутренним делом России.

Как сообщал УНИАН, 1 августа экс-министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, выступая в качестве свидетеля в суде, выразил убеждение, что газовые контракты с Россией в 2009 году были подписаны под давлением из-за долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) перед Министерством обороны России.