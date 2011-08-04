Прокуроры не явились на суд над Макаренко и Шепитько

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение дела экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО на 26 августа на 09.00.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Печерского райсуда Оксана ЦАРЕВИЧ, рассматривающая это дело.

Причина такого решения в том, что на сегодняшнее судебное заседание не явились представители прокуратуры. Поэтому, учитывая, что сегодня представители прокуратуры должны были продолжить оглашение обвинительного заключения по этому делу, судья сочла невозможным проведение сегодняшнего заседания без сотрудников прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО обвиняют в превышении служебных полномочий при растаможке газа в 2009 году после подписания соответствующих соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

5 июля этого года Апелляционный суд Киева освободил А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи. Суд мотивировал свое решение их позитивными характеристиками, ходатайством важных лиц об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.