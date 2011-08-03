В центре Киева блокировали Дом профсоюзов

Киевский совет профсоюзов с помощью охраны перекрыл вход в здание, где он расположен.

Как передает корреспондент УНИАН, профсоюзная организация расположена на 3-м этаже здания по адресу: ул. Крещатик, 16, а на первых двух этажах находятся отделения одного из банков и офисы нескольких фирм. Охрана профсоюзной организации перекрыла вход во все здание, и не позволяет посетителям попасть в помещение как банка, так и других структур. Возле закрытой с внутренней стороны двери дежурят несколько охранников, а на самой двери висит объявление “03.08 здание не работает”. Рядом с ним висит еще одно объявление за подписью руководителя отделения банка о том, что 3 августа “по техническим причинам” отделение не работает, а также перечень ближайших отделений этого банка.

Начальник информационного центра городского совета профсоюзов Наталия ГАНЗЕВИЧ подтвердила УНИАН, что профсоюзы выставили свою охрану с целью предотвратить последующие попытки силового захвата их помещения. В то же время она не объяснила, каким образом профсоюзной организации удалось “договориться” с банком и другими фирмами, которые арендуют офисы в этом здании, о внеплановом “выходном” дне сегодня. На вопрос, как долго будет длиться такой усиленный режим охраны помещения, Н.ГАНЗЕВИЧ ответила, что долго это длиться не может, поскольку действительно мешает работе других организаций.

Как сообщал УНИАН, Киевский совет профсоюзов сегодня, 3 августа, заявил о попытке силового захвата их помещения сторонниками бывшего руководителя организации.

По словам Н.ГАНЗЕВИЧ, еще в декабре прошлого года состоялась очередная отчетно-выборная конференция городского совета профсоюзов, на которой новым главой организации был избран Валентин МЕЛЬНИК. Однако бывший руководитель организации Николай ВЕРЕС заявил о нелегитимности конференции, в связи с чем обратился в суд.

Суд первой инстанции согласился с доводами Н.ВЕРЕСА и его сторонников и на основании отсутствия кворума для проведения конференции признал ее нелегитимной. Узнав об этом, нынешнее руководство совета профсоюзов обратилось с иском в апелляционный суд. Как отметила Н.ГАНЗЕВИЧ, «конференция была проведена полностью законно, необходимый для ее проведения кворум был, о чем свидетельствуют соответствующие документы». По ее словам, заседание апелляционного суда должно состояться в середине августа.

Однако, рассказала начальник информационного центра, сторонники Н.ВЕРЕСА, не дожидаясь заседания суда, совершили попытку силового захвата помещения совета профсоюзов. По ее словам, 29 июля, 1 августа и последний раз сегодня, 3 августа, около полуторадесятка спортивного телосложения мужчин ворвались на 3-ий этаж помещения профсоюзов по адресу ул.Крещатик,16. Они ворвались в помещение приемной и пытались силой захватить кабинет руководителя совета профсоюзов, который сейчас находится в отпуске.

По словам Н.ГАНЗЕВИЧ, работники профсоюзов вызвали милицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов составили протокол, однако не задержали никого из «захватчиков». По словам Н.ГАНЗЕВИЧ, все они объяснили милиции, что пришли в помещение профсоюзов с целью устроиться на работу. Начальник информационного центра предполагает, что попытки захвата помещения не прекратятся до решения апелляционного суда.