УНП: решение суда о Бандере и Шухевиче - неграмотное и заказное

Украинская народная партия требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Высшего Совета юстиции уволить судей, которые лишили звания Героев Украины Романа Шухевича и Степана Бандеру.

Об этом говорится в заявлении УНП, текстом которого располагает УНИАН.

“Уволить всех судей, которые сознательно приняли незаконное решение лишить Романа Шухевича и Степана Бандеру звания Героев Украины, и тем самым нарушили присягу судьи и запятнали честь профессии», - говорится в заявлении.

УНП называет решение Высшего административного суда Украины «политическим, направленным на дегероизацию украинской истории и искоренение патриотического духа украинцев».

В партии такое решение считают «надругательством над украинским законодательством и демократией, свидетельством окончательной утраты независимости судебной ветвью власти».

В УНП отмечают, что кроме того, что это решение носит явно заказной характер, оно еще и ставит под сомнение профессионализм судей, поскольку ВАСУ должен был рассмотреть сугубо технический вопрос – отменить решение донецкого суда, а не подтверждать его антизаконодательный вывод.

В частности, напоминают в УНП, в соответствии со ст. 16 Закона Украины «О государственных наградах Украины», лишение государственных наград может быть осуществлено исключительно Президентом Украины только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом.

«Если же прислушаться к аргументации обвинения, что присвоение звания Героя Украины лицам, не состоявшим в гражданстве Украины, является незаконным и подлежит отмене, придется лишать звания Героя всех пожарных-чернобыльцев, которые погибли в 1986 году и воинов Советской армии, включая Алексея Береста, водрузившего красный флаг над Рейхстагом и не дожившего до независимости Украины», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Высший административный суд Украины (ВАСУ) оставил в силе постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года о незаконности Указа Президента Украины "О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины" (от 12 октября 2007 года №965/2007).

Соответствующее решение объявил судья-докладчик по делу Игорь ШТУЛЬМАН.

Также ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года и постановление Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины".

Это решение объявила судья-докладчик по делу Екатерина ЛЕОНТОВИЧ.