В городах Украины прошли акции в защиту Тимошенко

Сегодня в Житомире активисты областных организаций ВО "Батькивщина", ВО "Свобода" и партии "Реформы и Порядок" пикетировали Житомирскую облгосадминистрацию, протестуя против "политического преследования экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО".

Как передает корреспондент УНИАН, в акции на Площади Королева приняли участие около ста человек.

Они скандировали "Позор!" и держали транспаранты с лозунгами: "Сегодня пришли за ней, завтра придут за тобой!", "Требуем остановить политическое судилище!", "Не будь безразличным сегодня, завтра будет поздно!".

Требования пикетирующих озвучил через громкоговоритель лидер областной организации "Батькивщины" нардеп Сергей ПАШИНСКИЙ. Участие в акции принял также экс-председатель Житомирского областного совета Виталий ФРАНЦУЗ.

Руководители власти с пикетирующими не встречались.

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Более 300 активистов Львовской областной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина» приняли участие в акции с требованием прекратить преследование лидера партии, бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения “Батькивщина”, партийцы пикетировали Львовскую облгосадминистрацию. Участники акции держали плакаты с надписями: «Нет политическим репрессиям!», «Руки прочь от Тимошенко!», «Не отдадим вам Юлю!» и выкрикивали «Позор!», «Народ, Украина – не станут на колени!».

По словам Р.ИЛИКА, также члены ВО «Батькивщина» требуют от власти «прекратить цензуру на телевидении, во всех СМИ, в том числе во Львовской области».

«Мы против того, что сегодня в Украине строится полицейское государство», – отметил председатель Львовской облорганизации «Батькивщины».

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В Чернигове представители ВО "Батькивщина" пикетировали областную госадминистрацию, протестуя против политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 50 человек, она состоялась под лозунгом "Месяц суда над Юлей: от суда – к судилищу, от судилища – к репрессиям и избиению нардепов".

По словам протестующих, суд над Ю.ТИМОШЕНКО превратился в откровенную политическую расправу Виктора ЯНУКОВИЧА над своим главным оппонентом с лишением ее права на защиту и с применением грубой силы против ее команды.

Депутат Черниговского городского совета от ВО "Батькивщина" Вячеслав ЛЕБИДЬ заявил, что фракция партии в горсовете выражает свое несогласие с теми политическими процессами, которые происходят в Украине.

"Наше волнение и справедливое возмущение вызывают факты использования правящим режимом судебной ветви власти для борьбы с политическими оппонентами", - сказал В.ЛЕБИДЬ.

Он также сообщил, что фракция ВО "Батькивщина" на очередной сессии Черниговского горсовета инициировала обращение к центральным органам власти с требованием прекратить политические репрессии, однако не получила поддержки большинства депутатов, и этот вопрос даже не был включен в повестку дня пленарного заседания.

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В Херсоне активисты партии "Батьківщина" провели митинг против репрессий оппозиционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, с 10.00 на центральной площади областного центра - площади Свободы проходил митинг против политических репрессий в Украине и политической расправы над лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.

Около 150 сторонников экс-премьер-министра, правозащитники и местные общественные деятели выступали через свободный микрофон, агитируя прохожих присоединиться к акции и поставить свою подпись под обращением к авторитетным международным организациям относительно политических репрессий в Украине. По состоянию на 14.00 было собрано более 1 тыс. подписей херсонцев под обращением.

Участники митинга приняли решение продолжить работу по сбору подписей в центре Херсона на протяжении еще двух дней – 3 и 4 августа.

Параллельно с акцией депутаты Херсонских областного, городского и районных советов от "ВО "Батькивщина" проводили прямо на площади выездной прием граждан с целью предотвратить возможные попытки властей запретить митинг.