В ГПУ заявляют: страничка обвинителя Тимошенко в Twitter - фальшивка

Генеральная прокуратура опровергает информацию о регистрации в социальной сети Twitter государственного обвинителя Лилии ФРОЛОВОЙ, которая принимает участие в судебном процессе по уголовному делу, возбужденному против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, сегодня электронные средства массовой информации сообщили о том, что в социальной сети Twitter появился аккаунд от имени государственного обвинителя Л.ФРОЛОВОЙ.

Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры уполномочен

информировать о том, что государственный обвинитель Л.ФРОЛОВА в социальных сетях, в том числе Twitter, вообще не регистрировалась, и к этой странице не имеет никакого отношения.

Кроме того, в ведомстве обращают внимание на то, что на фальшивой странице были указаны ложные сведения относительно должности Л.ФРОЛОВОЙ.