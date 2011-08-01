Тимошенко: Ехануров был и остается лоббистом РосУкрЭнерго

Бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО намерена просить Печерский районный суд Киева не принимать во внимание показания экс-министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА по делу о газовых контрактах с Россией, подписанных в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после заседания суда, на котором Ю.ЕХАНУРОВ давал показания более 5 часов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВ остается лоббистом интересов компании-посредника «РосУкрЭнерго» на газовом рынке Украины.

«Он был и остается лоббистом коррупционной структуры «РосУкрЭнерго». Он на 100% их объемы поставок газа в Украину вводил, он их все это время защищает», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВ является необъективным свидетелем, а свидетелем, который стоит на защите коррупционных интересов.

«Поэтому мы будем заявлять протест, что его показания по делу не могут быть приняты во внимание, потому что он является предвзятым и он является мотивированным», - сказала она.