День ВМФ России пройдет в сокращенном варианте

Праздничные мероприятия в Севастополе, посвященные Дню ВМФ РФ пройдут в сокращенном варианте из-за объявленного 31 июля дня траура в Украине по погибшим шахтерам.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил источник в дипломатическом ведомстве РФ в Украине.

"Черноморский флот проведет парад боевых кораблей и покажет элементы боевой подготовки, а также пройдет и водноспортивный праздник, посвященный дню ВМФ РФ. А вот праздничный концерт и фейерверк, скорее всего, будут отменены", - заявил источник.

Как отметил собеседник агентства, украинская сторона не стала настаивать на запрещении парада кораблей в севастопольской бухте.

Традиционно на день ВМФ В Севастополь приезжают десятки тысяч людей, чтобы посмотреть на парад кораблей ЧФ РФ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на шахте Суходольская-Восточна произошел взрыв, в результате чего погибли 24 горняка, двое числятся без вести пропавшими. Президент Украины Виктор Янукович объявил 31 июля днем траура по погибшим.