Волгу оставили за решеткой

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов бывшего председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия ВОЛГИ на решение Печерского райсуда об освобождении его из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Апелляционный суд Киева принял сегодня на своем заседании.

Решение было принято в отсутствие В.ВОЛГИ и его адвоката.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы партии «Союз левых сил», которую возглавляет В.ВОЛГА, на сегодняшний день в следственном изоляторе были запланированы следственные действия с участием задержанного, в связи с чем адвокат находится вместе с ним.

Сторона защиты заблаговременно просила апелляционный суд перенести заседание на другой день, однако эта просьба не была удовлетворена.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные посты, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил В.ВОЛГУ от должности председателя Госфинуслуг.