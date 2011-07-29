Волгу оставили за решеткой
Решение Апелляционного суда
Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов бывшего председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия ВОЛГИ на решение Печерского райсуда об освобождении его из-под стражи.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Апелляционный суд Киева принял сегодня на своем заседании.
Решение было принято в отсутствие В.ВОЛГИ и его адвоката.
Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы партии «Союз левых сил», которую возглавляет В.ВОЛГА, на сегодняшний день в следственном изоляторе были запланированы следственные действия с участием задержанного, в связи с чем адвокат находится вместе с ним.
Сторона защиты заблаговременно просила апелляционный суд перенести заседание на другой день, однако эта просьба не была удовлетворена.
Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.
19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.
Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные посты, по предварительному сговору группой лиц).
20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде содержания под стражей.
25 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил В.ВОЛГУ от должности председателя Госфинуслуг.