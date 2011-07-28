У судьи по делу Макаренко и Шепитько кончился рабочий день

Печерский районный суд г. Киева перенес рассмотрение дела экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО на 4 августа, на 9.00.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Печерского райсуда, которая рассматривает это дело, Оксана ЦАРЕВИЧ.

«В связи с завершением рабочего дня, в судебном заседании объявлен перерыв до 9.00 4 августа», - сказала О.ЦАРЕВИЧ в конце судебного заседания.

Как сообщил журналистам А.МАКАРЕНКО, за сегодняшний день прокуроры обнародовали 93 страницы обвинительного заключения из 270.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО обвиняют в превышении служебных полномочий во время растаможивания газа в 2009 году после подписания соответствующих соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

5 июля этого года Апелляционный суд Киева освободил А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи. Суд мотивировал свое решение их положительными характеристиками, ходатайством важных лиц об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.