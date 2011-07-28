Тимошенко настаивает, чтобы Киреев допросил еще 10 свидетелей

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на том, чтобы по ее уголовному делу были допрошены еще по меньшей мере 10 свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что уже подавала ходатайство о допросе свидетелей, однако судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ вообще оставил его без рассмотрения.

В частности, по ее словам, по этому делу должен быть допрошен экс-заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, который подписывал соответствующее соглашение, и которого не допросили во время следствия.

Кроме того, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, сторона защиты просит допросить бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, который проводил заседание правительства во время газового кризиса.

«Также мы бы хотели приобщить министра Кабинета министров Петра КРУПКО, занимавшегося делопроизводством. Мы хотим приобщить экспертов, в том числе Института государства и права им. Корецкого, экспертов, проводивших экспертизы, хотим приобщить представителей международных аудиторских компаний, которые исследовали наши материалы», - сказала экс-премьер.

Однако, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сторона обвинения просто не дает этого делать.