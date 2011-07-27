"Свободовцы" смотрели, чтобы во Львове не было красных флагов

Львовский окружной административный суд принял решение о запрещении проведения мероприятий 27 июля на Холме Славы и возле Монумента Славы во Львове.

Как сообщила УНИАН начальник юридического управления Львовского городского совета Гелена ПАЙОНКЕВИЧ, вечером 26 июля Львовский окружной административный суд принял решение о запрете массовых мероприятий 27 июля на Холме Славы и возле Монумента славы, которые должны были проводить общественная организация «Сокол», Львовский городской совет ветеранов и Коммунистическая партия Украины.

«Львовский окружной административный суд принял решение запретить проводить мероприятия 27 июля трем организациям, которые подали предварительно заявления в городской совет. Речь идет об общественной организации «Сокол», Коммунистической партии и Совете ветеранов», - сообщила Г.ПАЙОНКЕВИЧ

Как сообщил УНИАН один из инициаторов проведения мероприятий, председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины, член КПУ Александр КАЛИНЮК, сегодня представители ветеранских организаций, Антифашистского комитета и Коммунистической партии Украины, исполняя решение суда отменили проведение торжественного митинга и собрались в 11.30 на площади возле Монумента Славы только для того, чтобы «каждый от себя лично возложил цветы к подножию памятника воинам, которые освобождали Львов 67 лет назад».

Также, по словам А.КАЛИНЮКА, на площади присутствовало несколько десятков представителей молодежного крыла ВО «Свобода» - общественной организации «Сокол», которые «наблюдали, не нарушим ли мы решение суда и не поднимем ли красные флаги».

«Большое количество милиционеров, которые были на площади, позволило обеспечить правопорядок и не допустить провокаций со стороны радикалов», - отметил А.КАЛИНЮК.

Как сообщал УНИАН, во Львовский городской совет поступило четыре заявки на проведение мероприятий во Львове 27 июля в одно время и в одном месте. Две из этих заявок поступили от Львовского городского совета ветеранов, по одной от молодежной общественной организации «Сокол» и от Коммунистической партии Украины.

В связи с этим городской совет обратился в суд с просьбой запретить мероприятия 27 июля. Соответствующая просьба обратиться в суд поступила в городской совет и от городского управления внутренних дел, поскольку проведение этих мероприятий создавало угрозу общественной безопасности.