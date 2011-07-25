Киреев выгнал нардепа из зала заседаний

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удалил народного депутата Андрея СЕНЧЕНКО (фракция "БЮТ-Батьківщина") из зала заседаний до завершения судебного разбирательства дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья принял на месте после того, как А.СЕНЧЕНКО обратился к нему с требованием уважительно относиться к Ю.ТИМОШЕНКО.

«Почему Вы позволяете себе хамство в отношении женщины? Вы выступаете «щупальцами», - заявил А.СЕНЧЕНКО после того, как Р.КИРЕЕВ несколько раз требовал от Ю.ТИМОШЕНКО ответить на вопрос, поддерживает ли она ходатайство своей защиты о закрытии уголовного дела, но экс-премьер также хотела дать свои объяснения относительно этого ходатайства.

После небольшого спора Р.КИРЕЕВ объявил: «Этот человек оскорбляет суд, поэтому суд принял решение удалить СЕНЧЕНКО из зала судебного заседания до завершения судебного разбирательства дела».