Киреев выгнал нардепа из зала заседаний
До завершения судебного разбирательства
|Андрtй СЕНЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья принял на месте после того, как А.СЕНЧЕНКО обратился к нему с требованием уважительно относиться к Ю.ТИМОШЕНКО.
«Почему Вы позволяете себе хамство в отношении женщины? Вы выступаете «щупальцами», - заявил А.СЕНЧЕНКО после того, как Р.КИРЕЕВ несколько раз требовал от Ю.ТИМОШЕНКО ответить на вопрос, поддерживает ли она ходатайство своей защиты о закрытии уголовного дела, но экс-премьер также хотела дать свои объяснения относительно этого ходатайства.
После небольшого спора Р.КИРЕЕВ объявил: «Этот человек оскорбляет суд, поэтому суд принял решение удалить СЕНЧЕНКО из зала судебного заседания до завершения судебного разбирательства дела».