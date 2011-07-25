Сторонники и оппоненты Тимошенко собираются на Крещатике

09:11, 25 июля 2011
Политика
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И тех, и тех стало меньше

На Крещатике возле Печерского районного суда Киева собираются сторонники и оппоненты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня участников митингов с обеих сторон значительно меньше, чем раньше.

Сторонники и противники Ю.ТИМОШЕНКО разделены между собой металлическим ограждением, а в этом коридоре находятся правоохранители.

Как известно, Печерский райсуд сегодня продолжит рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного против Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

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