Сторонники и оппоненты Тимошенко собираются на Крещатике

На Крещатике возле Печерского районного суда Киева собираются сторонники и оппоненты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня участников митингов с обеих сторон значительно меньше, чем раньше.

Сторонники и противники Ю.ТИМОШЕНКО разделены между собой металлическим ограждением, а в этом коридоре находятся правоохранители.

Как известно, Печерский райсуд сегодня продолжит рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного против Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.