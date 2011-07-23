Посол объяснил разницу между Януковичем с Путиным

Сравнение судебных процессов над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и экс-главой российского ЮКОСа Михаилом ХОДОРКОВСКИМ является преувеличенным и обманчивым.

Об этом говорится в письме-ответе посла Украины в Великобритании Владимира ХАНДОГИЯ «Правительство Украины уважает судебный процесс» на редакционную статью издания Financial Times «Для Украины наступило «время «ЮКОСа», которую 22 июля опубликовало издание. Текст письма-ответа предоставили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«Сэр, я пишу для того, чтобы не согласиться с преувеличенным сравнением процессов над Ю.ТИМОШЕНКО и М.ХОДОРКОВСКИМ («Для Украины наступило «время «ЮКОСа»). Это утверждение – неуместно, обманчиво и крайне неправдиво.

В отличие от Владимира ПУТИНА, который неоднократно высказывал свою позицию относительно суда над «ЮКОСом», Президент Виктор ЯНУКОВИЧ отказался комментировать нынешний процесс против госпожи ТИМОШЕНКО, и я тоже не буду. В этой стране исполнительная ветвь власти уважает судебный процесс, поэтому не вмешивается и не пытается влиять на события”, - говорится в письме.

В.ХАНДОГИЙ отмечает, что с тех пор, как В.ЯНУКОВИЧ был избран Президентом, он стремился провести в Украине реформы, внедрить экономическую либерализацию, антикоррупционные меры. Юридическая реформа, по мнению посла, как и пенсионная, - часть его программы.

“Украина всецело предана демократическим ценностям, и это предусматривает надлежащие правовые процедуры относительно всех лиц, обвиняемых в совершении уголовных правонарушений. С тех пор, как прокуроры начали расследование, госпожа ТИМОШЕНКО могла свободно общаться со своими сторонниками и СМИ. Ее не арестовали. Эти обстоятельства далеки от тех, в которых оказался господин ХОДОРКОВСКИЙ, которого арестовали бойцы спецназначения в масках, заключили в тюрьму и держали за решеткой на суде. Не может быть никакого сравнения между «ЮКОСом» и открытым процессом, который проходит в Украине. Как вы отметили, Украина хочет более тесных связей с Европой. Конечная цель – интеграция. Наши обязательства включают не только ощутимые внутренние реформы, но и приверженность к общим с Европой ценностям, приверженность к демократии, свободе слова и правам человека. Западные политики увидели прогресс Украины в углублении связей с Европейским Союзом. Я надеюсь, что ваше уважаемое издание увидит этот процесс, а в дальнейшем будет избегать неудачных высказываний об Украине, таких, как сравнение с «ЮКОСом», - подчеркивается в письме.