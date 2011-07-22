Прокурор читает обвинение Тимошенко на бис
Фролова должна осилить 73 страницы
Представители прокуратуры во время сегодняшнего заседания Печерского районного суда города Киева начали повторное оглашение обвинительного заключения по уголовному делу, возбужденному в отношении лидера партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.
Как передает корреспондент УНИАН, после начала заседания председательствующий судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ напомнил, что 15 июля Ю.ТИМОШЕНКО была удалена с судебного заседания. После этого без ее участия и без участия ее защитников прокуратура зачитала обвинительное заключение.
Р.КИРЕЕВ заметил, что во время прошлого заседания Печерского райсуда подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО отказалась отвечать на вопрос, понятна ли ей суть обвинительного заключения. В связи с этим Р.КИРЕЕВ принял решение о повторном оглашении сегодня прокуратурой обвинительного заключения.
Как сообщал УНИАН, обвинительное заключение состоит из 73 страниц. В прошлый раз на зачитывание было потрачено свыше трех часов. Как и в предыдущий раз, обвинительное заключение зачитывает прокурор Лилия ФРОЛОВА.