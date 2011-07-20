Адвокату Луценко допросы в кабинете следователя напомнили 30-е годы

Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН не исключает повторного внесения ходатайства о допросе следователя Сергея ВОЙЧЕНКО после завершения допроса свидетелей, которые проходят по делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ФОМИН сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я думаю, что после того, как будут допрошены свидетели, если кто-либо из свидетелей скажет, что на него оказывалось давление на предварительном следствии и он поэтому дал такие показания, естественно, мы еще раз будем заявлять ходатайство о допросе следователя для того, чтобы он пояснил, почему такие показания даются и на чем они основаны", - сказал И.ФОМИН.

Адвокат сообщил, что со стороны обвинения по делу Ю.ЛУЦЕНКО проходят более 100 свидетелей.

Защита, по его словам, еще не заявляла свидетелей со своей стороны. "Мы будем разговаривать с каждым свидетелем. У нас более 100 свидетелей. Это те, кто должен доказать, что ЛУЦЕНКО совершил преступление. Каждый из них давал показания в тишине кабинета следователя, а поскольку я присутствовал на этих допросах, они мне напоминали допросы эпохи 30-х годов", - добавил он.

"Мне очень интересно, как и каким образом будут давать показания свидетели по этому делу в суде, тогда, когда они публично общаются с защитой, с обвинением и с самим ЛУЦЕНКО. Там они наговаривали на него... Я думаю, намного сложнее врать в лицо человеку, чем в тишине кабинета, под давлением следователя сочинять какие-то показания", - предположил И.ФОМИН.

Как сообщал УНИАН, во время судебного заседания 20 июня Ю.ЛУЦЕНКО и его защита заявили ходатайство о вызове в качестве свидетелей по его делу Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, генерального прокурора Виктора ПШОНКИ и ряда сотрудников Генеральной прокуратуры. Однако суд не удовлетворил это ходатайство.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.

В конце мая - начале июня Ю.ЛУЦЕНКО обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконность возбуждения против него в Украине уголовного дела и содержания под стражей, а также нарушения его права на защиту.