Сколько украинцев считают себя патриотами

Большинство украинцев считает День Независимости праздником, объединяющим нацию, несмотря на пренебрежение власти к нему.

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявил во вторник в эфире «5 канала», комментируя высказывание представителей Партии регионов, что независимость ничего не принесла Украине.

"Я просмотрел последние социологические исследования и могу сказать, что 85,5% граждан страны считают себя патриотами Украины, а 83% считают, что праздник Независимости - это праздник, который объединяет украинцев", - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом вице-спикер добавил, что есть несколько "процентов негодяев, которые ненавидят свою страну".

По словам Н.ТОМЕНКО, День Независимости не является праздником Президента, правительства или народных депутатов, это праздник украинского народа.

Он отметил, что негативные высказывания относительно независимости государства свидетельствуют о пренебрежении к Украине, и такие лица должны отказываться от высоких государственных должностей.

Кроме того, вице-спикер считает, что военный парад в День Независимости Украины необходимо провести. "Мы должны не в квартирах прятаться и не на шашлыки ездить, а мы должны на центральной площади столицы Украине выйти и с гордостью сказать, что мы нация, которая заслужила право быть независимым государством. И если сегодня плохо в этом государстве, то мы изменим власть, и будем гордиться этим государством. Возможно, не нужны танки, возможно, не нужны самолеты, но парад отменять - это слабость и это малороссийство", - добавил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер отметил, что власть действует таким образом, потому что ей государство вообще не нужно.