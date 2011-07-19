Донецкий губернатор обещает делать из слонов зайцев

Новый председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ намерен в плане открытости, прозрачности своей работы перенять опыт у коллег - губернаторов Луганской, Днепропетровской и Кировоградской областей, а также опыт Президента США в вопросах вскрытия существующих проблем в обществе и их решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на встрече с журналистами.

«Я со своей стороны хотел бы взять лучшее, что, по моему мнению, внедрили губернаторы в других областях Украины», - сказал А.ШИШАЦКИЙ. И перечислил, что в Луганской области у Владимира ПРИСТЮКА хочет перенять «выездные заседания и общение губернатора с людьми», у главы Днепропетровской области Александра ВИЛКУЛА - «офис открытых дверей в администрации для решения всех административных услуг», у кировоградского губернатора Сергея ЛАРИНА – «горячую линию» для жителей региона.

При этом донецкий губернатор уточнил, что это не значит, что он готов «перенести все автоматически», а будет учитывать специфику области и, прежде всего, ее численность и густонаселенность.

Кроме того, говоря, в частности, об экологических проблемах Донецкой области, А.ШИШАЦКИЙ заверил, что не будет их утаивать от жителей, а выносить на поверхность и решать в первую очередь. При этом он вспомнил Президента США Барак ОБАМУ.

«В данном плане мне нравится Барак ОБАМА. По поводу того, что надо не скрывать слона, который находится в комнате, нельзя не замечать слона. Слонов у нас таких много, мы с вами будем о них говорить и уводить этих слонов, или уменьшать их до размеров зайцев», - сказал донецкий губернатор.

«Вообще я сторонник нашей коммуникативной стратегии – я буду пытаться быть доступным», - заключил А.ШИШАЦКИЙ, пообещав журналистам еженедельно проводить пресс-конференции и продолжить свою практику проведения личных приемов граждан.