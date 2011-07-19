Адвокат Тимошенко: защищаю всех будущих премьер-министров

Адвокат Николай СЕРЫЙ, привлеченный сегодня к судебному процессу над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО, заявляет, что в этом деле он защищает не только Ю.ТИМОШЕНКО, но и интересы всей государственной службы, права, статус любого человека, который в будущем может стать премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СЕРЫЙ заявил журналистам после завершения судебного заседания.

«Мы бы хотели, чтобы те люди, которые будут выполнять эту важную государственную миссию, были твердо защищены от неправомерных притеснений со стороны криминального закона. Криминальный закон должен работать в своей сфере, криминальному закону нечего делать в политике», - отметил он.

«Это дело – это дело по защите всей государственной службы Украины, потому что, защищая в данном случае Юлию ТИМОШЕНКО, мы защищаем каждого государственного чиновника, который окажется или может оказаться в сложной ситуации, когда нужно брать на себя ответственность, совершать действия, прямо не прописанные в тех или других процедурах, но нужно действовать в интересах Украины. Такое уголовное преследование перечеркивает будущее государственной службы, будущее для государственного аппарата исполнительной власти и ставит под серьезное сомнение Украину как стабильного и надежного партнера в международных отношениях», - заявил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Н.СЕРЫЙ.