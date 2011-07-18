Партия Тимошенко пугает «сталинскими тройками» от Януковича

Партия «Батькивщина» и Блок Юлии Тимошенко "возлагают всю полноту ответственности за беззакония, творимые на судебном процессе над Юлией Тимошенко и других судилищах", персонально на Виктора Януковича, которого считают “заказчиком и фальсификатором дел против Тимошенко, организатором и руководителем судилища над ней”.

Об этом говорится в заявлении “Батькивщины” и БЮТ.

События 18 июля в партии и блоке считают "продолжением преступной практики издевательства над законом и здравым смыслом”. Решения “так называемого судьи Киреева” – “аморальными, циничными и такими, которые могут стать совершенным эталоном беззакония даже для Печерского, или любого другого из украинских судов, в чьих стенах уже давно вытравлена атмосфера закона”.

“Гражданин Киреев, - говорится в заявлении, - обряженный в судейскую мантию, опять вызывающе и откровенно продемонстрировал украинской и мировой общественности грубое пренебрежение Конституцией, Уголовно-процессуальным кодексом, другими законами Украины, элементарными моральными принципами. Для этого личного лакея Януковича не существует ни человеческого, ни даже Божьего закона – лишь воля президента, который присвоил себе статус верховного судьи”.

В партии и блоке отмечают, что господин Киреев в который раз лишил Юлию Тимошенко гарантированного ей Конституцией права на защиту: “он запретил принимать участие в процессе ее последнему адвокату, который был ознакомлен с делом, более того - перешел к грубым силовым действиям относительно Сергея Власенко, а также обратился к своим хозяевам с требованием запрета на профессию для этого высококвалифицированного юриста. Так называемый судья также не допускает к процессу адвокатов из Соединенных Штатов, которые специально приехали в Украину, чтобы доказать мировой общественности абсурдность обвинений против лидера украинской оппозиции”.

Следовательно, по мнению авторов заявления, “в процессе не осталось даже минимальной видимости его законности, гласности и открытости. Последнее, чего еще можно ожидать от режима Януковича – это введения сталинских внесудебных троек для расправы с оппозицией. И речь тут идет не только о Тимошенко, а о ком угодно, кто не согласен с действиями режима. Так, в частности на днях в Хмельницке осудили четырех граждан за участие в налоговом майдане в прошлом году”.