БЮТ: Янукович сменил тактику и прекратил создавать иллюзии

15 июля стало знаковым днем в войне Януковича против оппозиции и против демократии в Украине, отмечают в своем, обнародованном на официальном сайте Заявлении, партия «Батькивщина» и Блок Юлии Тимошенко.

"Украина и мир и раньше знали, что псевдоуголовное дело против Юлии Тимошенко заказал и воплощает в жизнь Янукович, - говорится в Заявлении. - Знали, что именно он уже составил и утвердил приговор. Впрочем, до сих пор он пытался придать процессу псевдозаконность, якобы гласности и мнимого правдоподобия - и на этом проиграл! Проиграл, потому что прямая трансляция показала и ничтожность обвинений, и убедительность аргументов защиты - люди поняли, что никаких нарушений закона Юлия Тимошенко не допускала, а заказное дело против нее сфальсифицировано и носит сугубо политический характер.

Поэтому, приходят к выводу авторы Заявления, 15 июля Янукович кардинально сменил тактику. Он прекратил создавать иллюзию открытости процесса и дал команду своим марионеткам, а именно генпрокурору Пшонке и судье Кирееву, переступить через Конституцию и Уголовно-процессуальный кодекс и начать банальную политическую казнь главного оппонента Януковича, выступающую помехой его планам необратимой криминальной оккупации Украины.

По выоажению из текста ..."судилище из фарса превратилось в откровенное преступление".

В частности, сегодня «суд» лишил Юлию Тимошенко права на защиту, не дав возможности привлечь к слушаниям ее защитников. Защитник, который настаивал на своем участии в деле, был выведен из зала милицией.

Судья, отмечают партия и избирательный блок, распоясался до того, что удалил из зала и саму Юлию Тимошенко, а представитель ГПУ зачитывал фальшивый обвинительный приговор перед пустой скамьей. Тем самым грубо нарушена статья 262 Уголовно-процессуального кодекса, в которой черным по белому написано, что «рассмотрение дела в заседании суда первой инстанции происходит с участием подсудимого. Рассмотрение дела в отсутствие подсудимого допускается лишь в исключительных случаях - когда подсудимый находится за пределами Украины и уклоняется от явки в суд».

Невзирая на заверения, которые Янукович давал руководству европейских стран о публичности процесса, 15 июля он приказал судье запретить не только прямую трансляцию, но и видеосьемку в зале суда. Накануне аналогичное решение было применено и на судилище над Юрием Луценко.

Фактически к нулю сведено присутствие журналистов на процессе. Действия по удалению прессы полностью отвечают условиям любого преступления, которое должно совершаться скрытно.

Янукович панически боится Юлии Тимошенко и правды, которая, всем очевидно, на ее стороне, поэтому он прекратил держаться за формальные признаки, которые должен иметь даже заказной судебный процесс, говорится в Заявлении.

Лишение Юлии Тимошенко практически всех инструментов защиты, гарантированных 263-й и другими статьями УПК и даже статьей 55 Конституции («Каждый имеет право любыми не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств») является нескрываемой формой истязания, к которой прибегает Янукович, отмечается в ней.

Сегодня депутаты от оппозиции сделали заявление о ряде должностных преступлений, которые при рассмотрении дела Юлии Тимошенко сознательно совершил судья Киреев и представители ГПУ. "Мы понимаем, что ГПУ, предводитель которой Пшонка откровенно заявил, что служит не закону, а Януковичу, оставит это заявление даже без формального рассмотрения, но придет время, и преступники понесут ответственность", - заверяют авторы Заявления.

Партия «Батькивщина» и БЮТ предостерегают Януковича от иллюзий о судебном блиц-криге и скорой расправе над Юлией Тимошенко. Она и ее команда готовые к изнурительной борьбе, в соответствии с упомянутой выше статьей 55 Конституции, «будут любыми не запрещенными законом средствами» защищать от «нарушений и противоправных посягательств» права и свободы не только Юлии Тимошенко, но и всех граждан Украины, которых Янукович хочет лишить неотъемлемого права на оппозицию, свободу выбора, свободу слова, другие права и свободы.