Тимошенко: Я думаю, что у них уже написан приговор

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению возбужденного против нее уголовного дела относительно газовых соглашений продолжается незаконно, потому что в судебном зале отсутствуют ее защитники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после того, как судья Родион КИРЕЕВ удалил ее из зала заседаний, обвинив в неуважении к суду.

«Сегодня в нарушение Конституции и законов судья действует беспрецедентно: он начал сейчас рассмотрение судебного дела без моего участия, без участия моих защитников, нарушив прямо 262 статью Уголовно-процессуального кодекса, где обязательным является мое присутствие в зале. Без меня они не имеют права этого делать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также сообщила, что не успела внести ходатайства о привлечении к судебному процессу четырех новых адвокатов.

«О том, что я пришла с защитниками, судья даже не захотел слушать. Я думаю, что у них уже написан приговор, им не нужны никакие объективные судебные разбирательства, им нужно огласить приговор, им нужно расправиться со мной, ликвидировать оппозицию, и поэтому они сейчас выполняют это преступное поручение ЯНУКОВИЧА», - убеждена она.

Ю.ТИМОШЕНКО также уточнила, что в судебном процессе будут принимать участие всего пятеро адвокатов, в том числе уже допущенный к защите Сергей ВЛАСЕНКО, а также еще четверо защитников, которых она определила, но не успела внести соответствующее ходатайство в суд из-за ее удаления из зала.

«Я хотела сегодня привлечь четырех защитников и пятый – ВЛАСЕНКО», - сказала она.