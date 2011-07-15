Судьба «пленок Мельниченко» оказалась в руках суда?

Служба безопасности Украины обратилась в Конституционный Суд с просьбой предоставить толкование закрепленного в ст. 62 Конституции понятия "доказательства, полученные незаконным путем".

Об этом сообщил адвокат экс-майора Николая Мельниченко Николай Неделько в комментарии "Украинской правде".

Он подчеркнул, что это произошло "именно тогда, когда досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-президента Кучмы подходит к концу, и "пленки Мельниченко" признаны в качестве доказательств по данному делу".

"Речь идет именно о тех доказательствах, которые получены негласным путем с помощью оперативно-технических средств, т.е. в результате оперативно-технического документирования", - уточнил Неделько.

Адвокат отмечает, что СБУ не является как субъектом конституционного представления, так и субъектом конституционного обращения, такими субъектами являются: президент, народные депутаты, Кабинет Министров, граждане Украины и лица без гражданства.

"Конституционный Суд не вправе по конституционному представлению (обращению) СБУ открывать конституционное производство", - уточнил защитник Мельниченко.

"Четко непонятна мотивация СБУ в необходимости такого обращения (представления), поскольку у других субъектов правоотношений, которые на порядок больше в своей юридической практике применяют положения ст. 62 Конституции, это в частности органы прокуратуры, суды и адвокатура, не возникает острой необходимости в таком конституционном толковании", - заявил он.

Неделько не верит в то, что "обращение СБУ в Конституционный Суд не связано с "пленками Мельниченко" и с расследованием "дела Гонгадзе", поскольку такие "совпадения обстоятельств", как правило, СБУ не присущи в силу его профессиональной деятельности".

"На сегодня дальнейшая судьба "пленок Мельниченко", как доказательств, судьба самого Мельниченко, как свидетеля, и судьба главных фигурантов "дела Гонгадзе" находится в определенной степени в руках Конституционного Суда", - отмечает адвокат