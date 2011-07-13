Чего «нанюхался» компьютер, который отбирал судей в Печерском суде?

Адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявляет, что руководство Печерского районного суда города Киева засекретило техническую информацию об автоматизированном распределении политических дел между судьями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ТЕЛИЧЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Несколько депутатов и адвокатов обращались с запросом к руководству Печерского суда с тем, чтобы выяснить, где же протокол компьютерного отбора в этом суде. Эту информацию перевели из статуса публичной в статус служебной», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

По ее мнению, таким образом, появляются сомнения в законности распределения резонансных уголовных дел между судьями Печерского райсуда.

«С прошлого года у нас появилось несколько существенных изменений в уголовно-процессуальном праве, например, тот же компьютерный отбор (судей). Много было басен о том, чего «нанюхался» компьютер, когда выбрал одного и того же судью на несколько политических дел. Я имею в виду выбор судьи ВОВКА, который до недавнего времени специализировался на гражданских делах», - добавила она.

Адвокат считает сомнительным стечением обстоятельств, что для рассмотрения политических дел избираются судьи, которые не имеют опыта или которые специализировались раньше не на уголовном праве.