Жильцов, над которыми будет летать Янукович, проверят на благонадежность?

Вертолетная площадка, которая строится недалеко от Верховной Рады для винтокрылой машины Виктора Януковича и других вертолетов, уже на финише. Как пишет газета «Сегодня», завершена основная часть работ — выгнали коробку, залили площадку. Осталось обустроить этажи под ней. Кроме того, строители приступили к возведению эстакады, которая соединит вертодром с улицей Грушевского. По словам главы компании-строителя, объект планируют сдать в конце года.

Как рассказали рабочие на стройке, выезд из эстакады на улице Грушевского будет находиться возле элитного дома №9-а на окраине Мариинского парка. По словам бригадира Максима Тарасовича, эстакада «ляжет» на специальные опоры из железа и бетона, которые они сейчас возводят, то есть новая мини-трасса пройдет над Парковой дорогой столицы. Рабочие, кстати, полагают, что к ноябрю вряд ли успеют: «Все-таки склоняемся к мнению, что полностью сдадим объект — и площадку, и мост — ближе к Евро, хотя можем успеть и к концу года».

Напомним, площадку начали строить осенью прошлого года. Предполагается, что на нее будет приземляться вертолет президента, если глава государства решит летать на работу по воздуху, чтобы не создавать в городе пробки. Строители также не исключают, что на нее будет приземляться авиатехника, которая будет обеспечивать безопасность на Евро-2012.

Экс-сотрудник Управления госохраны рассказал журналистам, что в УГО сейчас анализируют вопрос безопасности полетов: «Учтут опыт России, США и Китая, где первые лица государств пользуются вертолетами. Будут взяты на заметку жильцы домов по пути следования вертолета, которые имеют психические отклонения или были замечены в преступлениях, связанных с оружием». В УГО подтвердили, что «по участку следования вертолета будет проведена работа (вероятно, к подозрительным жильцам наведаются участковые)». На вопрос: а если злоумышленник засядет в укромном месте, далеко от жилмассивов, добавили, что «президент США летает, и его до сих пор никто не сбил».