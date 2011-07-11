Тимошенко разорвала контракт с адвокатом

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о расторжении контракта с защитником Николаем ТИТАРЕНКО в связи с тем, что он не имеет возможности из-за действий суда представлять ее интересы в судебном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время заседания Печерского райсуда Киева.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что к ней вчера поступило заявление от Н.ТИТАРЕНКО, в котором он говорит о своей невозможности в дальнейшем представлять ее интересы.

Ю.ТИМОШЕНКО обнародовала заявление адвоката, в котором тот отмечает, что суд не дает возможности и достаточного времени для ознакомления с материалами дела.

Н.ТИТАРЕНКО в своем письме отмечает, что тем самым судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ нарушает как действующее законодательство, так и международное.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, с этой минуты ее контракт с Н.ТИТАРЕНКО расторгнут.

«Контракт с моим адвокатом Николаем ТИТАРЕНКО с этой минуты разорван. Но не потому, что мой защитник не является профессионалом, а потому что суд сознательно лишает его права на предоставление надлежащей защиты», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась с ходатайством в суд предоставить ей три дня для поиска нового адвоката и провести следующее заседание суда 15 июля.