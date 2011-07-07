Януковичу некогда гулять с женой по набережной

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает на завтрашней пресс-конференции поделиться мыслями относительно развития Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня при общении с киевлянами во время ознакомления с ходом работ по благоустройству Русановской набережной и Русановского бульвара.

Президент ознакомился, как осуществляется капитальный ремонт Русановского бульвара, посадил на аллее дерево. После этого он пообщался с жителями микрорайона.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что после полного завершения работ на Русановском бульваре будет «очень красиво». «Будет красиво, канал еще почистим и пустим теплоход, чтобы люди отдыхали», - сказал он.

Местные жители поблагодарили главу государства за внимание к проблемам города и предложили В.ЯНУКОВИЧУ приезжать с женой на Русановскую набережную хотя бы раз в год.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил, но отметил, что у него, к сожалению, нет времени.

При этом он пообещал, что власть и в дальнейшем будет уделять внимание реконструкции города, в том числе Русановской набережной.

«Все решим, всему свое время… Чудес не бывает… Но мы будем идти с оптимальной скоростью», - сказал Президент.