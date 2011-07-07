5 тысяч человек движутся от Печерского суда к Верховной Раде

Митинг партии «Батькивщины» переместился под Верховную Раду. Народные депутаты Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и Александр ТУРЧИНОВ возглавили колонну, которая движется по ул. Крещатик и ул. Грушевской от Печерского районного суда к Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по оценкам организаторов, в колонне – около 5 тысяч человек, протестующих против принятия пенсионной реформы. Рядом с колонной едут несколько микроавтобусов с правоохранителями.

Напомним, сегодня в 11.30 началось «шествие митинга-протеста против своеволия власти и против принятия антинародной пенсионной реформы». Люди требуют от депутатов не принимать пенсионную реформу, которая предусматривает увеличение пенсионного возраста для женщин и страхового стажа.

В настоящее время под стенами Верховной Рады митинг против пенсионной реформы проводят независимые профсоюзы (Федерация профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины) в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед», к которым присоединились профсоюзы металлургов, машинистов, Академии Наук Украины и другие. В акции принимают участие 750-1000 человек.