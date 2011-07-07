Нардепы взялись за Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины начала рассмотрение во втором чтении проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталия ХОМУТЫННИКА, к законопроекту было подано около 600 поправок.

Он отметил, что 367 поправок были учтены комитетом, а 228 отклонены.

Парламент рассматривает каждую поправку, на которой настаивают народные депутаты.