Нардепы взялись за Налоговый кодекс
10:36, 07 июля 2011Политика
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ВР рассматривает изменения
Верховная Рада Украины начала рассмотрение во втором чтении проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталия ХОМУТЫННИКА, к законопроекту было подано около 600 поправок.
Он отметил, что 367 поправок были учтены комитетом, а 228 отклонены.
Парламент рассматривает каждую поправку, на которой настаивают народные депутаты.
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