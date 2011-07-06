У Януковича «типа отреагировали» на стычку в Печерском суде

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что журналисты должны иметь возможность выполнять свои обязанности.

Об этом сказала пресс-секретарь главы государства Дария ЧЕПАК, комментируя по просьбе УНИАН информацию относительно применения силы к журналистам сотрудниками милиции в Печерском районном суде Киева, где слушалось дело против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Позиция Президента остается неизменной – он выступает за то, чтобы журналисты имели возможность выполнять свои обязанности, по закону «Об информации», - отметила Д.ЧЕПАК.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время заседания Печерского суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО в зал суда ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» и начали выталкивать журналистов, была повреждена видеотехника «5 канала».

Выталкивая представителей СМИ из зала судебного заседания по коридору, представители «Беркута» не реагировали на слова, что они нарушают закон о препятствовании работе представителей СМИ. В частности, бойцы «Беркута», не разбирая, мужчина или женщина перед ними, и не давая каких-либо объяснений, грубо толкали журналистов.

Также они игнорировали высказывания, что они нарушают, как минимум, три статьи Уголовного кодекса – 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), 365 (Превышение власти или служебных полномочий). В ответ на это сотрудники «Беркута» рекомендовали журналистам обращаться с заявлениями в милицию, если против них совершили что-либо противоправное.