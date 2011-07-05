Наша Украина восстанавливает госсимволику в Севастополе

Молодежные организации Севастополя совместно с офицерами запаса флота Украины при поддержке партии «Наша Украины» восстанавливают изображение государственного флага на Северной стороне города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом проинформировал народный депутат Украины Андрей ПАРУБИЙ.

Также они взяли на себя обязательство делать это, в случае необходимости, регулярно, в канун празднования Дня флота Украины.

А.ПАРУБИЙ выразил надежду на то, что новая власть Севастополя сможет адекватно реагировать на любые акты вандализма относительно государственной символики Украины, особенно подобные тем, что произошли в ночь на 3 июля, а также не допустит на территории города эскалации напряженности на этот счет.