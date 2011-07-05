Тимошенко заявляет, что в Дании Луценко уже оправдали

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Датский правозащитный союз пришел к выводу, что все обвинения в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО являются безосновательными, бездоказательными, а досудебное и судебное следствие выходит за все правовые рамки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в интервью журналистам, прибыв в зал судебного заседания, где рассматривается дело Ю.ЛУЦЕНКО.

«Следовательно, мировое демократическое сообщество уже все для себя выяснило, что в действиях ЛУЦЕНКО нет никакого состава преступления… Мне кажется, что в ближайшее время Европейский суд по правам человека также расставит все точки относительно ЛУЦЕНКО, украинских стражей порядка, судебной системы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она выразила сожаление, что «нашу страну в мире сегодня представляет режим, который держит прокуратуру, суды, милицию для политических преследований».