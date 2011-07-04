«Батькивщина»: судья Киреев служит не Фемиде, а Банковой

Суддя Киреев совершил надругательство над законом, дав новому защитнику Юлии Тимошенко Николаю Титаренко, только что приступившему к так называемому "газовому делу", всего два дня на ознакомление с 4,5 тыс. страниц материалов дела.

Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина».

«В соответствии со ст. 289 УПК Украины, дать адвокату необходимое время на ознакомление с делом - прямая обязанность судьи. Однако он опять пренебрег законом, в очередной раз доказав, что служит не Фемиде, а Администрации Президента», - цитирует заявление пресс-служба партии.

Как известно, несмотря на ходатайство защитника Николая Титаренко о месячном сроке на ознакомление с материалами дела, судья Киреев отвел на это два дня. При этом материалы дела насчитывают 16 томов объемом до 300 страниц каждый. Таким образом, Николай Титаренко должен изучать по 2 тысячи страниц в день, которые нужны не просто прочитать, а внимательно проанализировать, сопоставить факты и разработать стратегию защиты.

«Господин Киреев, судейская мантия вам не к лицу. Вы надели чужую форму, выполняете чужой заказ, ретранслируете чужие решения. Ваше место не в суде, а под дверьми на Банковой, в лакейском поклоне и с фразой «Чего изволите», - идет речь в заявлении.

«Этим циничным решением Киреев доказал, что под личиной судьи служит маниакальному желанию Януковича как можно быстрее расправиться с главным политическим оппонентом власти - Юлией Тимошенко. Не выйдет! За все сделанное придется отвечать», - отмечают в «Батькивщине».