Социалист Волга: мы будем критиковать ”Регионы”, если пойдем на выборы сами

Народный депутат V созыва от СПУ Василий ВОЛГА считает, что Соцпартия должна стремиться к созданию единого коалиционного блока на внеочередных парламентских выборах.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

На вопрос о том, что социалисты якобы шантажируют Партию регионов, требуя от премьера Виктора ЯНУКОВИЧА полноценного представительства в блоке или гарантий того, что на юго-востоке за СПУ проголосует такое количество людей, которое обеспечит проходной барьер, а иначе социалисты выйдут из коалиции и правительство уйдет в отставку, В.ВОЛГА ответил: “Я не принимаю участия в переговорах, где обсуждаются подобного рода аспекты. Более того, я сейчас очень неудобен руководству Соцпартии. Потому что моя позиция такова: мы должны стремиться к созданию единого коалиционного блока на этих выборах”.

«Если уже мы не смогли удержать ситуацию, борясь за конституционность процессов, тогда на эти выборы мы должны идти единым блоком. Александр МОРОЗ считает, что мы должны идти на выборы самостоятельно. Я боюсь, что тогда начнется война за голоса, одна сила будет дискредитировать другую”, - сказал В.ВОЛГА.

Что касается упомянутых переговоров, то “на политическом поле используются все допустимые и недопустимые приемы. Если для СПУ использование такого приема принесет пользу, а значит, и пользу избирателям, – то это не просто возможно, мы обязаны пускать в ход этот аргумент. Я бы на месте МОРОЗА использовал все возможны инструменты”, - добавил он.

В.ВОЛГА также согласился с тем, что его “недолюбливают” в СПУ за то, что он не всегда согласовывает свою позицию с позицией руководства. “Да, - сказал он, - есть такой момент. Но я подчеркну, что это проявление внутрипартийной борьбы и внутрипартийной демократии. Мне кажется, есть ряд серьезных недостатков в роботе нынешнего руководства СПУ, которая требует серьезной ревизии и возвращения к социал-демократическим основам. Я говорю это открыто, это не всем нравится, меня критикуют”.

Кроме того, В.ВОЛГА выступает за то, чтобы избирательная кампания СПУ была изменена и по форме, и по содержанию.

“В прошлый раз это были социальные вещи. СПУ ходила ремонтировать замки в дверях, красила окна гражданам, разбиралась с жэками. Людям не объясняли основ социал-демократии, но помогали "нагибать" жэки. Граждане уже не будут голосовать за замки в дверях, а за идеи. Я сейчас отстаиваю идею второго государственного языка”, - сказал он.

“Регионалы” отказались от этого, имея все возможности для реализации. Мы будем использовать критику «Регионов», если пойдем на выборы самостоятельно. В обязательном порядке мы вспомним формулировку «человек труда». Мы защищаем не бедных и обиженных, а людей труда. 14 миллионов человек в Украине создают внутренний валовой продукт. Из 14-ти миллионов восемь – это те люди, которые создают непосредственный продукт, еще шесть миллионов работают в сфере обслуживания. Эти люди содержат 45-миллионную страну. И мы должны защищать человека труда. Мы поднимем законопроект МОРОЗА о почасовой оплате труда и мой законопроект о подчинении НБУ парламента. Такое подчинение позволит реализовать закон МОРОЗА и увеличить минимальную зарплату в четыре раза”, - заявил В.ВОЛГА.