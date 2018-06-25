Социалист В.Волга: Если не будет единого блока СПУ–ПР, мы пойдем на выборы с критикой Регионов

Один из видных деятелей Социалистической партии Украины, народный депутат пятого созыва Василий Волга ответил на вопросы УНИАН.

МЫ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ К СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО КОАЛИЦИОННОГО БЛОКА

Василий Александрович, говорят, что социалисты сейчас шантажируют Партию регионов. Якобы требуют от премьера либо полноценного представительства в блоке либо гарантий того, что на подведомственном регионам юго-востоке за них проголосует такое количество людей, которое обеспечит социалистам проходной барьер. И если Янукович не согласится, то они выйдут из коалиции и правительство уйдет в отставку…

Я не принимаю участия в переговорах, где обсуждаются подобного рода аспекты. Более того, я сейчас очень неудобен руководству Соцпартии. Потому что моя позиция такова: мы должны стремиться к созданию единого коалиционного блока на этих выборах. Если уж мы не смогли удержать ситуацию, борясь за конституционность процессов, тогда на эти выборы мы должны идти единым блоком. Александр Мороз считает, что мы должны идти на выборы самостоятельно. Я боюсь, что тогда начнется война за голоса, одна сила будет дискредитировать другую.

Что касается упомянутых вами переговоров, то на политическом поле используются все допустимые и недопустимые приемы. Если для СПУ использование такого приема принесет пользу, а значит, и пользу избирателям, – то это не просто возможно, мы обязаны пускать в ход этот аргумент.

Я бы на месте Мороза использовал все возможные инструменты.

Поговаривают, что Вас недолюбливают в СПУ за то, что Вы не всегда согласовываете свою позицию с позицией руководства.

Да, есть такой момент. Но я подчеркну, что это проявление внутрипартийной борьбы и внутрипартийной демократии. Мне кажется, есть ряд серьезных недочетов в работе действующего руководства СПУ, что требует серьезной ревизии и возвращения к социал-демократическим основам.

Я говорю это открыто, это не всем нравится, меня критикуют. Но каково будет дальнейшее развитие событий, трудно сказать. Возможно, это приведет к тому, что те силы внутри партии, которые борются со всем новым, со всем молодым, будут пытаться меня вытолкнуть, чтобы я не попал в следующий парламент. Но на этом ничего не заканчивается, в Украине рано или поздно будут появляться силы, которым я буду полезен. С другой стороны, Александр Мороз в отличие от тех, кто ведет со мной внутрипартийную борьбу, занимает очень сильную демократическую позицию. Он сейчас находится над этой схваткой. И мне кажется, что мои убеждения и позиции будут приняты Морозом.

Обсуждался ли в СПУ партийный избирательный список?

Нет. Но я думаю, что тем, кто участвует в формировании списков, очень неудобно обсуждать мою кандидатуру. Потому, что даже внутри партии у меня очень серьезная поддержка.

Я пребываю в стороне от процесса формирования списков.

Тут недавно на политическом поле снова появился майор Мельниченко с новой порцией компромата. Скажите, социалистам не стыдно третью кампанию подряд делать на костях Георгия Гонгадзе?

Мне стыдно.

Знаете, все политические силы, которые пытались докопаться до правды и презентовать правду, не прошли испытание на моральность. Все политические силы, которые эксплуатировали пленки и смерть Гонгадзе, не прошли испытание нравственностью.

Мы не узнаем реального положения вещей с пленками, истинного положения вокруг процессов, которые отображены на пленках, до те пор, пока действующие политики не уйдут на глубокую пенсию либо просто не поумирают от старости. Потому что на этих пленках много того, что касается Виктора Андреевича и Леонида Даниловича. Там есть интересные моменты, связанные с бывшим руководством НБУ и руководством государства.

СЧИТАЮ СВОЕЙ ЗАСЛУГОЙ, ЧТО СПУ ПОКАЯЛАСЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ ЮЩЕНКО НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Нынешний Киевсовет стал рекордсменом по раздаче слонов своим членам. Как Вы прокомментируете сдержанную позицию СПУ в этом «празднике жизни»?

Это одно из того, что СПУ должна серьезно проанализировать. И в случае участия в избирательной компании признаться, что мы тоже ошибаемся. А, признавая эти ошибки, мы можем в них каяться.

Я, например, считаю своей заслугой, что СПУ в лице Ивана Бокого покаялась за то, что поддержала Президента Ющенко на президентских выборах. Бокий как руководитель фракции озвучил официальную позицию относительно того, что мы каемся перед народом Украины, что на самом деле поддержали государственного преступника на пост Президента. Это возращение к правде и уход от помаранчевого тумана.

И точно так же мы должны анализировать многие моменты, в том числе и работу наших фракций на местах. После сегодняшнего интервью у меня опять возникнут проблемы, но без правды мы будем находиться в парадоксе. Электоральные ожидания появления социал-демократических движений превышают 50 процентов, а голосует за них маленькая часть. Сказывается то, что неправильно поставлена идеологическая и пропагандистская работа и что отдают предпочтение кулуарной политике, а не публичной. И при таком ожидании новых левых мизерные голоса отдаются за СПУ.

МОРОЗ ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЯ КУЛУАРНОЙ ПОЛИТИКЕ

Вы пришли в парламент в составе помаранчевой партии, которая в прошлую кампанию набрала 5 процентов. Сейчас вы уходите из парламента с рейтингом в полтора-два процента. Считаете ли, что и Вы лично виноваты в таком падении рейтинга? Готовы ли Вы с Морозом разделить трон антигероя, вы ведь являлись спикером фракции?

Я считаю огромной своей заслугой то, что сумел оторвать СПУ от националистов.

Моя принципиальная позиция – это борьба с национализмом и популизмом. Что же касается образа и трона, то все это потому, что руководство СПУ занимает недостаточно публичную позицию. Очень много делается под ковром. В 2000 году СПУ начала акцию «Украины без Кучмы», была программа минимум – отстранение Кучмы от власти – и программа максимум – построение социал-демократического общества. Ющенко и Тимошенко тогда находились в прекрасных отношениях с Кучмой. После того, как Кучма избавляется от них, они примыкают к акции. Ющенко за это время дает тысячу обещаний реализовать политреформу. И социалисты поддерживают Ющенко на Майдане. А после того, как Ющенко становится Президентом, сразу в Пуще-Водице рабочая группа садится пересматривать политреформу.

Помаранчевые с рукой на сердце постоянно рассказывают, как за людей радеют. Мороз больше отдает предпочтения кулуарной политике, договоренностям, недостаточно работая публично. В этом проблема.

И вот мы добивались развала оранжевой коалиции, которая ничего не могла предложить…

Но цвет и лозунги, которой вы активно использовали, когда шли на выборы…

Ни в коем случае… Как только мы поддержали помаранчевых, мы получили на выборах в два раза меньше. В основе социал-демократических движений лежит интернационализм, не могут социалисты становится в один ряд с националистами. Я в 2004 году умолял Мороза не выходить на Майдан, где одни воры дрались другими ворами за контроль над тем, что еще не разворовано. Мороз единственный, кого не было на пленках Мельниченко, зато там есть все остальные. Но Мороз принял решение. Я тогда взял в одну руку Библию, в другую Конституцию и пошел. Меня дважды с Майдана только ноги спасали…

Как-то мало искренности в Ваших словах…

Я вам клянусь.

А я, будучи мамой годовалого ребенка, спокойно там гуляла. Майдан – это был праздник.

Праздник для тех, кто пребывал со всеми в соитии. И это соитие на миллиметр не терпит другого мнения. Когда люди соединяются в разгуле вседозволенности, они испытывают, как эндерфины идут в кровь. Они чувствуют, как им хорошо…

Все помнят, как помаранчевые в Киеве помогали даже донецким не страдать от голода… Никакой агрессии не было и близко… Ну, да ладно… С какими лозунгами СПУ пойдет на выборы?

Это дискутируется. Пока мы делаем все возможное, чтобы этих неконституционных выборов не было. Это определяет то, что системной работы над программой партии не ведется. На самом деле масса интеллектуальных усилий прилагается в борьбе за недопущение выборов.

Наша избирательная кампания должна быть изменена и по форме и по содержанию. В прошлый раз по форме это были социальные вещи. СПУ ходила ремонтировать замки в дверях, красила окна гражданам, разбиралась с жэками. Людям не объясняли основ социал-демократии, но помогали наклонять жэки.

Граждане уже не будут голосовать за замки в дверях, а за идеи. Я сейчас отстаиваю идею второго государственного языка…

«Свежая» идея…

Совершенно верно. «Регионалы» отказались от этого, имея все возможности для реализации. Мы будем использовать критику «регионов», если пойдем на выборы самостоятельно. В обязательном порядке мы вспомним формулировку «человек труда». Мы защищаем не бедных и обиженных, а человека труда. Четырнадцать миллионов человек в Украине создают внутренний валовой продукт. Из четырнадцати миллионов восемь – это те люди, которые создают непосредственный продукт, еще шесть миллионов работает в сфере обслуживания. Эти люди содержат сорокапятимиллионную страну. И мы должны защищать человека труда. Мы поднимем законопроект Мороза о почасовой оплате труда и мой законопроект о подчинении НБУ парламенту. Такое подчинение даст возможность реализовать закон Мороза и увеличить минимальную зарплату в четыре раза.

ПОТОМУ ЧТО Я ЧЕСТНЫЙ И ЧИСТЫЙ

Стоит ли нам праздновать день Конституции?

Что касается Конституции… С 2004 года я убеждаю людей: нарушать Закон нельзя. Самым главным нарушителем Конституции, политическим преступником является Президент Украины Виктор Ющенко.

Как помаранчевые любили Головатого, но перестали любить, когда он продолжал говорить правду. Я могу назвать минимум двенадцать норм Конституции, нарушенных Президентом за период кризиса. Да он политический рецидивист!

Наши «объединенные» социал-демократы сделали очень много для популяризации социал-демократической идеи и неизмеримо больше для ее дискредитации. Мороз окончательно «опустил» левую идею. И когда нам ждать новых левых и кто им теперь поверит?

Когда либеральную идею представляют люди богатые и успешные, которые говорят, что выживает сильнейший, то им верят. Правильно, он богатый и успешный. Он, может, и не ворует. Но он никогда не расскажет, как получил первый миллион.

С левой идеей сложнее. Ее презентовать могут чистые люди. И главное, чтобы этим чистым людям верила страна. Левые идеи – народнические по сути своей. Репрезентанты этой идеи, их личная история, должны вызывать доверие. Только уверенность в личной чистоте политика может дать результат.

Я претендую на то, чтобы через пять-семь лет я, среди прочего, смог принять участие в формировании такой мощной силы, потому что я честный, чистый и…

Скромный…

Да (смеется). Против этого трудно возразить.

Разговаривала Лана Самохвалова