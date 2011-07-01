Клюев встретился с послами стран ЕС
12:33, 01 июля 2011Политика
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Обсуждали вопросы евроинтеграции
Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ встретился с послами всех стран ЕС.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, на встрече обсуждались основные вопросы европейской интеграции Украины, а также проводимые в стране реформы.
На встрече присутствовали послы 27 стран ЕС, а также глава представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.
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