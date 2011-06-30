Киреева и Вовка записали в один ряд с «колядником» Зваричем

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК уверен, что судьи Печерского районного суда Киева Радион КИРЕЕВ и Сергей ВОВК останутся в новейшей украинской истории, как и «колядник» - экс-председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ.

Как сообщает пресс-служба З.ШКИРЯКА, об этом он заявил, комментируя судебные заседания по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

«То, что происходит в Печерском суде, уже никого не удивляет. Грубые процессуальные нарушения, допущенные судьей КИРЕЕВЫМ, стали нормой украинской юстиции. Я этому не удивляюсь, потому что в стране, где парламент и Президент регулярно «насилуют» Конституцию, закономерно появляются следователи «нечвоглоды», судьи «вовки» и «киреевы», - заявил З.ШКИРЯК.

По словам председателя СХП, «молодой и ранний» судья открыто проводит политическую расправу над Ю.ТИМОШЕНКО - лидером крупнейшей оппозиционной силы, выполняет это на заказ Банковой, причем очень неуклюже. "Ведь не даром и дело ТИМОШЕНКО, и дело Юрия ЛУЦЕНКО поручили «юным дарованиям» юриспруденции КИРЕЕВУ и ВОВКУ. Опытные, честные и профессиональные судьи не возьмутся за дело с явным привкусом политической «заказухи». Поэтому Банковая выбрала этих двух. Возможно, купили, возможно, испугали компроматом, а возможно, заинтересовали еще чем-то и заставили выполнять приказы АП», - считает З.ШКИРЯК.

Он уверен, что эти двое «горе-судей» станут синонимами грубого нарушения профессиональной этики и «Кодекса чести» служителей Фемиды».